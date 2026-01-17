Pêche à pied naturaliste, 11 Promenade des Planches, Trouville-sur-Mer
Pêche à pied naturaliste, 11 Promenade des Planches, Trouville-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.
Pêche à pied naturaliste Samedi 12 septembre, 18h30 11 Promenade des Planches Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00
Deux fois par jour la marée découvre une partie de la plage appelée « estran ». Cette zone entre terre et mer a depuis toujours été une source d’alimentation pour l’Homme. La vie y est abondante mais bien souvent cachée. Au premier regard, on ne voit pas grand chose mais, dès que l’on s’arrête et que l’on prend le temps d’observer, il est possible de trouver toutes sortes d’organismes vivants. Coquillages et crustacés seront à l’honneur de cette pêche à pied naturaliste. Bottes aux pieds, seau et épuisette à la main, venez arpenter la plage de Trouville-sur-Mer avec notre guide pour ne rien rater du monde surprenant de l’estran.
(1-5km/2h) – Niveau 1
11 Promenade des Planches 11 Promenade des Planches TROUVILLE-SUR-MER Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « communication@maisondelestuaire.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 24 80 01 »}]
Deux fois par jour la marée découvre une partie de la plage appelée « estran ». Cette zone entre terre et mer a depuis toujours été une source d’alimentation pour l’Homme. La vie y est abondante mai…
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