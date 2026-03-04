AGENDA · Matzenheim
Pêche caritative enduro 48h Matzenheim
vendredi 16 octobre 2026 · Matzenheim
Informations pratiques
Matzenheim
Pêche caritative enduro 48h
Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
.
Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 12 39 aappmamatzenheim@yahoo.fr
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English :
L’événement Pêche caritative enduro 48h Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried
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