Informations pratiques

Matzenheim

Pêche caritative enduro 48h

Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

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Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 12 39 aappmamatzenheim@yahoo.fr

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English :

L’événement Pêche caritative enduro 48h Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried