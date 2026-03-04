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AGENDA · Matzenheim

Pêche caritative enduro 48h Matzenheim

vendredi 16 octobre 2026 · Matzenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
67150 Matzenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Matzenheim

Pêche caritative enduro 48h

Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

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Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 12 39  aappmamatzenheim@yahoo.fr

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English :

L’événement Pêche caritative enduro 48h Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried

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