Aspet

PÊCHE DE LA TRUITE

Aspet Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-07-23

Gardez la pêche avec les animations Pêche 31 !

Pêche de la truite à Aspet

Durée 2h

Ouvert au public dès 6 ans

Carte de pêche obligatoire

Places limitées

Le pôle animation Pêche 31 vous propose de participer à des animations d’initiation à la pêche en Haute-Garonne. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la pêche en pleine nature ! 15 .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 58 64

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English :

Keep fishing with Pêche 31 activities!

L’événement PÊCHE DE LA TRUITE Aspet a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE