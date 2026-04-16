PÊCHE DE LA TRUITE Aspet
PÊCHE DE LA TRUITE Aspet mercredi 29 avril 2026.
Aspet
PÊCHE DE LA TRUITE
Aspet Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29 2026-07-23
Gardez la pêche avec les animations Pêche 31 !
Pêche de la truite à Aspet
Durée 2h
Ouvert au public dès 6 ans
Carte de pêche obligatoire
Places limitées
Le pôle animation Pêche 31 vous propose de participer à des animations d’initiation à la pêche en Haute-Garonne. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la pêche en pleine nature ! 15 .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 58 64
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English :
Keep fishing with Pêche 31 activities!
L’événement PÊCHE DE LA TRUITE Aspet a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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