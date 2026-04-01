SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ L’EVS DES ATELIERS DU TEMPS LIBRE D’ASPET BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet

Aspet

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

L’EVS DES ATELIERS DU TEMPS LIBRE D’ASPET BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 Chemin de la Tachouère Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée jeux de société à l’EVS des Ateliers du Temps Libre !

Soirée jeux de société

Au programme un large choix de jeux. Des jeux de cartes et d’ambiance comme Citadelles, Cauri ou Smallworld …Des jeux de stratégie plus immersifs, tels que Zombicide, Scythe, Core-Space …Des jeux de plateau et de figurines pour les amateurs de défis tactiques. Et pour clôturer la soirée , place à une initiation à la peinture sur figurines, idéale pour découvrir une activité manuelle et créative. .

L’EVS DES ATELIERS DU TEMPS LIBRE D’ASPET BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 Chemin de la Tachouère Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 9 53 19 12 82 atl.aspet31@gmail.fr

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English :

Board games evening at EVS des Ateliers du Temps Libre!

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Aspet a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE