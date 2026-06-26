Pédagogies de l’échec ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 9 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Perchés au septième étage d’un immeuble dont il ne reste rien, sauf une petite plateforme, le supérieur et son assistant tentent de continuer à travailler sans pouvoir se départir de leurs rôles.

Une pièce de Pierre Notte.

Perchés au septième étage d’un immeuble de bureaux dont il ne reste rien, sauf une petite plateforme surplombant un monde en ruine et dépeuplé, le supérieur et son assistant tentent de continuer à travailler sans pouvoir se départir des rôles qui ont forgé leur identité. Autour d’eux, on monte des échafaudages pour une hypothétique reconstruction, à laquelle personne ne croit. Jeux de pouvoirs et d’humiliation, jalousies, rancoeur, mauvaise foi ; les plus misérables travers de l’humanité ont résisté au cataclysme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T21:45:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/pedagogies-de-l-echec-ven-9-oct-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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