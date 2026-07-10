Informations pratiques

Ambrugeat

Pédalo’ Apéro

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ PÉDALO’APÉRO !

Et si votre prochain apéro se passait… sur l’eau ?

Cet été, Sports Nature Haute Corrèze et Le Séchemailles s’associent pour vous proposer une toute nouvelle expérience au Lac de Séchemailles.

Tous les vendredis des vacances d’étéNembarquez pour une soirée conviviale

1h30 de pédalo,

Une planche apéro,

Une bouteille de vin ou une bouteille de bière.

Le tout dans un cadre exceptionnel, au coucher du soleil…

Entre amis, en couple ou en famille, c’est le moment idéal pour déconnecter, rire, profiter du lac et partager un bon moment.

Sur réservation au 05 87 14 03 55 ou au 06 24 12 85 72 .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 03 55

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English : Pédalo’ Apéro

L’événement Pédalo’ Apéro Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze