Peet + Juste Shani en concert + 1ère partie Le Cargö Caen

Caen

Peet + Juste Shani en concert + 1ère partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Peet est l’une des figures phares de la nouvelle scène belge, et conquiert peu à peu l’hexagone ! Parolier, chanteur et beatmaker, il s’est fait connaître au sein du groupe Le 77 avant de s’émanciper en solo. Son écriture est singulière, poétique, sensible et authentique. Il s’inspire de récit

Juste Shani rejoint Peet sur la scène du Club, le vendredi 25 septembre, pour un co-plateau rap qui promet !

PEET

Peet est l’une des figures phares de la nouvelle scène belge, et conquiert peu à peu l’hexagone ! Parolier, chanteur et beatmaker, il s’est fait connaître au sein du groupe Le 77 avant de s’émanciper en solo. Son écriture est singulière, poétique, sensible et authentique. Il s’inspire de récits personnels dans lesquels peut se retrouver toute une génération, de déboires citadins et d’histoires de vie.

Projet après projet, il reste dans le champ des musiques urbaines, mais il a néanmoins affiné son style. Avec son album Joyboy, il revient à son amour des instruments, livrant un album encore plus personnel, organique, porté par une sensibilité musicale toujours plus assumée. On y retrouve des sonorités rondes, jazzy, empreintes de soul et de funk mais aussi une esthétique plus pop et lumineuse qu’auparavant.

Le titre de l’album vient de One Piece. Je suis un grand fan de ce manga. Lui, c’est un personnage qui vient mettre de l’ordre dans ce monde qui ne va pas bien. Je ne me décrirais pas exactement comme ça. Mais c’est quelqu’un qui a traversé pas mal d’épreuves. Littéralement garçon joyeux , Joyboy devient ici une métaphore trouver la paix intérieure, garder l’espoir malgré les doutes, devenir adulte.

JUSTE SHANI

Artiste indépendante et véritable girl boss, Juste Shani est une rappeuse avec la sensibilité d’une rêveuse et la mentalité d’une gagnante. Ses morceaux allient messages forts et bangers efficaces, toujours portés par une plume finement travaillée.

Sur scène, son ardeur et son magnétisme captivent le public, la menant sur les plus grandes scènes L’Olympia en première partie d’IAM, des festivals tels que Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes ou encore en tournée au Chili et au Brésil !

Dans son dernier EP “Diamant Noir”, Juste Shani encourage chacun à faire de ses failles une force et à briller par sa propre identité. Le message engagé d’une artiste ancrée dans sa génération. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Peet + Juste Shani en concert + 1ère partie

Peet is one of the leading figures on the new Belgian scene, and is gradually conquering France! A lyricist, singer and beatmaker, he made his name with the group Le 77 before going solo. His writing is unique, poetic, sensitive and authentic. He draws his inspiration from stories

L’événement Peet + Juste Shani en concert + 1ère partie Caen a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité