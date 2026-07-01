Peinture sur planche apéro La Baule-Escoublac
jeudi 23 juillet 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Peinture sur planche apéro
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Crée ta propre planche apéro personnalisée, parfaite pour tes soirées entres potes ou tes apéros d’été.
Réservations en DM ou par téléphone.
J’ai trop hâte de vous retrouver autour de la table pour créer, rire, partager et passer un super moment ensemble.
Alors, qui vient bruncher et créer avec nous ? .
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68
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English :
L’événement Peinture sur planche apéro La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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