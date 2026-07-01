Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Peinture sur planche apéro

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Crée ta propre planche apéro personnalisée, parfaite pour tes soirées entres potes ou tes apéros d’été.

Réservations en DM ou par téléphone.

J’ai trop hâte de vous retrouver autour de la table pour créer, rire, partager et passer un super moment ensemble.

Alors, qui vient bruncher et créer avec nous ? .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68

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English :

L’événement Peinture sur planche apéro La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44