Peinture sur soie collective et contée Maison Marbeuf Rennes 13 et 30 mai Ille-et-Vilaine

Découvre la soie autrement lors d’un atelier créatif à Maison Marbeuf, nouveau tiers lieu rennais

Guidé·e par l’artiste plasticienne Julie Pérot, tu participeras à une création collective, où chacun·e apporte son geste et sa sensibilité. Julie partagera aussi des histoires autour de la soie et de l’évolution de ses usages au fil du temps. Après une introduction aux techniques et outils utilisés, tu pourras composer ton motif et choisir tes couleurs. Les contours seront tracés à la gutta, puis une pause autour d’une tisane permettra à la soie de sécher. L’œuvre prendra ensuite vie à plusieurs mains, avant d’être délicatement partagée en pièces de soie, joli souvenir à emporter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/peinture-sur-soie https://www.instagram.com/maisonmarbeuf/

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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