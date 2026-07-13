Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ Ancien presbytère Le bourg Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Chantale Collée

« Une exposition à voir avec les yeux, mais à ressentir par le relief.»

Au cœur de l’exposition Abstraction, je vous invite à un voyage au-delà des

apparences.

Le travail de la matière brute, travaillée en épaisseurs, en relief ou transparence devient le miroir de paysages intérieurs.

Hubert Mahé

Deux chemins me guident dans ma peinture :

Le figuratif Paysage de notre Bretagne où la terre et la mer s’embrassent.

L’abstraction suggestive les toiles sont un éclat de couleurs vibrantes. .

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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English :

L’événement Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose