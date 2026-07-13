UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégastel

Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ Ancien presbytère Le bourg Trégastel

lundi 13 juillet 2026 · Ancien presbytère Le bourg · Trégastel

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancien presbytère Le bourg
Adresse
2 Route du Calvaire
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-27 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Chantale Collée
« Une exposition à voir avec les yeux, mais à ressentir par le relief.»
Au cœur de l’exposition Abstraction, je vous invite à un voyage au-delà des
apparences.
Le travail de la matière brute, travaillée en épaisseurs, en relief ou transparence devient le miroir de paysages intérieurs.

Hubert Mahé
Deux chemins me guident dans ma peinture :
Le figuratif Paysage de notre Bretagne où la terre et la mer s’embrassent.
L’abstraction suggestive les toiles sont un éclat de couleurs vibrantes.   .

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Peintures de Chantale COLLÉE & Hubert MAHÉ Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Trégastel (Côtes-d'Armor)