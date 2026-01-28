Pèlerinage de la Paix Souvigny, Sanctuaire de la Paix Souvigny

Pèlerinage de la Paix

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

Le pèlerinage de la Paix à Souvigny a lieu chaque année le premier weekend du mois de mai.

Souvigny, Sanctuaire de la Paix Cours Jean Jaurès Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51 pelerinages@moulins.catholique.fr

English :

The Peace Pilgrimage to Souvigny takes place every year on the first weekend in May.

