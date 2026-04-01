Pénélope et Compagnie, Atelier de la cité, Angers

Informations pratiques

Pénélope et Compagnie 19 et 20 septembre Atelier de la cité Maine-et-Loire

Visite libre mais la présence simultanée sera limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Tissages et Textiles accompagnée d’une bande-son avec textes, chansons, poèmes et musique autour des travaux d’aiguille… Soupirs , attentes, espoirs et désespoirs. Voix, luths, guiterne, vièle à archet et chifonie.

Musiques : Jeanne Marie Gilbert

Créations textiles : Maryam Marika Bührmann

Atelier de la cité 5 place du Président-Kennedy, Angers, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Exposition Tissages et Textiles accompagnée d’une bande-son avec textes, chansons, poèmes et musique autour des travaux d’aiguille… Soupirs , attentes, espoirs et désespoirs. Voix, luths, guiterne,…

© Atelier de la Cité – Angers