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Pénélope et Compagnie, Atelier de la cité, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de la cité · Angers

Pénélope et Compagnie, Atelier de la cité, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de la cité
Adresse
5 place du Président-Kennedy, Angers, 49100
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Visite libre mais la présence simultanée sera limitée à 20 personnes

Pénélope et Compagnie 19 et 20 septembre Atelier de la cité Maine-et-Loire

Visite libre mais la présence simultanée sera limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Tissages et Textiles accompagnée d’une bande-son avec textes, chansons, poèmes et musique autour des travaux d’aiguille… Soupirs , attentes, espoirs et désespoirs. Voix, luths, guiterne, vièle à archet et chifonie.
Musiques : Jeanne Marie Gilbert
Créations textiles : Maryam Marika Bührmann

Atelier de la cité 5 place du Président-Kennedy, Angers, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Exposition Tissages et Textiles accompagnée d’une bande-son avec textes, chansons, poèmes et musique autour des travaux d’aiguille… Soupirs , attentes, espoirs et désespoirs. Voix, luths, guiterne,…

© Atelier de la Cité – Angers

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