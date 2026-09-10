Péniche Espanola, Péniche Espanola, Vallon-en-Sully

Informations pratiques

Péniche Espanola 19 et 20 septembre Péniche Espanola Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:55:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:55:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le chantier de construction d’une péniche en bois de type « Flute du Berry » ou « berrichonne » de 27.50 mètres de long par 2.50 mètres via un chantier d’insertion, et des bénévoles. Cette péniche a été mise à l’eau en 2019.

A l’Allée des Soupirs, à côté du bar Le Sully, Visite de la péniche par petit groupe.

Comme chaque année, et en partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher, les adhérents de l’AVPF seront présents sur les bords du Canal de Berry, ils proposeront la visite de la péniche Espanola dans laquelle sera installée une exposition de l’historien Alain Gourbet sur le passé historique et industriel du Canal de Berry Sur le stand de l’AVPF et le barnum d’accueil, diverses présentations retraceront l’histoire du Canal de Berry, de la construction de la péniche et de notre Association. Vous aurez l’occasion d’échanger avec les membres, de prendre des adhésions et acquérir des objets sur les thèmes du Patrimoine Fluvial.

Durant ces journées, les bateaux électriques navigueront, et si possible la péniche Espanola emmènera quelques personnes du public (donateurs et tirage au sort). Pour information, le musée du Canal de Berry à Magnette (commune d’Audes) sera ouvert et atteignable très facilement à vélo, en empruntant la voie verte, à env. 8km.

Navigation en bateaux électriques sur le Canal samedi et dimanche après-midi, réservations possibles au +33 6 45 55 64 26

Péniche Espanola Allée des Soupirs; 03190 Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le chantier de construction d’une péniche en bois de type « Flute du Berry » ou « berrichonne » de 27.50 mètres de long par 2.50 mètres via un chantier d’insertion, et des bénévoles. Cette péniche a été …

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