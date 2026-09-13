Penn & Fashion Maison Européenne de la Photographie Paris

Informations pratiques

L’exposition se déploie selon un parcours chronologique, suivant la carrière d’Irving Penn de 1947 à 2008. Elle débute dans les années 1950, avec la présentation de ses photographies légendaires des collections parisiennes de haute couture comme Dior et Balenciaga, magnifiées par les plus grands mannequins de l’époque tels que Lisa Fonssagrives et Jean Patchett. Dans les années 1970, les créations d’Ungaro et de Courrèges et les tenues extravagantes portées par Marisa Berenson ou Lauren Hutton retiennent l’attention du photographe, puis, la décennie suivante, les créations d’Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld.

L’exposition présente également la collaboration inédite d’Irving Penn avec le créateur japonais Issey Miyake, dont les vêtements sculpturaux dialoguent parfaitement avec son style photographique épuré.

Au cours de ses trois dernières décennies de création, Penn conserve une ligne constante : l’accent mis sur les silhouettes, les volumes et les textures. Il photographie en couleur les somptueuses robes élaborées par John Galliano ou les modèles opulents de Christian Lacroix ainsi que les spectaculaires coiffes de plumes de Chanel, dans des images à couper le souffle.

Enfin, ses images saisissantes pour les pages beauté du magazine Vogue dans les années 1990 et 2000 témoignent de la créativité et de la modernité d’un artiste dont une partie de l’œuvre est encore à découvrir.

Toujours fidèle à une vision artistique exigeante, quel que soit le contexte de la commande, Penn a contribué à rapprocher l’art, la mode et le commerce avec une maîtrise inédite. Son travail est caractérisé par une esthétique d’une élégante simplicité. Chaque image est le résultat d’un long processus de réflexion pour aboutir à des compositions intemporelles transposées dans des techniques de tirages sophistiquées, souvent devenues des icônes de l’histoire de la photographie.

L’exposition est majoritairement conçue à partir de collection de la MEP et de celle de Nicola Erni. Réunie au cours des vingt-cinq dernières années, celle-ci est aujourd’hui l’un des ensembles les plus vastes et remarquables consacré à la photographie de mode, couvrant la période des années 1930 à nos jours. L’exposition bénéficie également de nombreux prêts exceptionnels de The Irving Penn Foundation et de The Miyake Issey Foundation.

Du 30 septembre 2026 au 17 janvier 2027, la MEP présente l’exposition PENN & FASHION. Elle rend hommage à Irving Penn, l’un des photographes les plus influents du XXème siècle. Auteur d’une œuvre toujours en avance sur son temps, Irving Penn a profondément marqué l’histoire de la photographie de mode grâce à sa collaboration de plus de soixante ans avec le magazine Vogue. Son esthétique épurée, comme son exceptionnelle maîtrise de la composition, ont influencé des générations de photographes.

Du mercredi 30 septembre 2026 au dimanche 17 janvier 2027 :

payant

De 0 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-18T00:59:59+01:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris



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