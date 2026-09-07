Pente Raide — Samira Negrouche et Marin Fouqué, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny
mercredi 7 octobre 2026 · MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Pente Raide — Samira Negrouche et Marin Fouqué 7 et 8 octobre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Réservation sur MC93.com dès la 11 juin 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T19:30:00+02:00 – 2026-10-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00
Pente Raide
Samira Negrouche et Marin Fouqué
Performance — création 2024
Les 7 et 8 octobre
Durée estimée 1h30
Salle Christian Bourgois
Deux poètes, une femme algérienne, un homme français, se confrontent en performant leurs textes à la manière du slam. La lecture alternée est accompagnée d’un mix électro animé par l’un ou l’autre. Au centre, la question d’une rencontre possible entre les deux, en dépit de tout ce qui se dresse dans l’histoire de leurs pays.
La rencontre est imminente, à Alger, entre la mer et la pente raide qui les sépare. La tension est palpable. Leurs adresses se font échos, puis chacun rebondit, ouvre une voie toute personnelle, hantée par tout ce qui s’est joué et se joue encore entre les deux pays. Sans tabous et sans angélisme, une sincérité bouleversante, une ode à l’ouverture qui évite les écueils de l’incompatibilité comme du compromis. Portés par un engagement physique soutenu, les textes incisifs percutent autant l’émotion que l’intelligence.
Le texte Pente Raide de Samira Negrouche et Marin Fouqué est publié aux éditions Actes Sud.
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mc93.com »}] Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :
le lundi de 12h à 15h,
du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.
Le week-end, 1h avant les représentations.
MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis
9 boulevard Lénine
93000 Bobigny
01 41 60 72 72
Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied
Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture
Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso
Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville
En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération
Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.
Pente Raide
© DR
À voir aussi à Bobigny (Seine-Saint-Denis)
- Saturday Roast W/ Edmee, Félix Ash, So/gho, Tossam-Barboteur Canal Barboteur Bobigny 12 septembre 2026
- Les Aventures d’un Soi Hypothétique — Yara Bou Nassar, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny 17 septembre 2026
- Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Bobigny, Bobigny 19 septembre 2026
- La gare de Bobigny : lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France, Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny, Bobigny 19 septembre 2026
- Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple »?, Bourse départementale du Travail, Bobigny 19 septembre 2026