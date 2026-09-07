Pente Raide — Samira Negrouche et Marin Fouqué, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Pente Raide — Samira Negrouche et Marin Fouqué 7 et 8 octobre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Réservation sur MC93.com dès la 11 juin 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T19:30:00+02:00 – 2026-10-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Pente Raide

Samira Negrouche et Marin Fouqué

Performance — création 2024

Les 7 et 8 octobre

Durée estimée 1h30

Salle Christian Bourgois

Deux poètes, une femme algérienne, un homme français, se confrontent en performant leurs textes à la manière du slam. La lecture alternée est accompagnée d’un mix électro animé par l’un ou l’autre. Au centre, la question d’une rencontre possible entre les deux, en dépit de tout ce qui se dresse dans l’histoire de leurs pays.

La rencontre est imminente, à Alger, entre la mer et la pente raide qui les sépare. La tension est palpable. Leurs adresses se font échos, puis chacun rebondit, ouvre une voie toute personnelle, hantée par tout ce qui s’est joué et se joue encore entre les deux pays. Sans tabous et sans angélisme, une sincérité bouleversante, une ode à l’ouverture qui évite les écueils de l’incompatibilité comme du compromis. Portés par un engagement physique soutenu, les textes incisifs percutent autant l’émotion que l’intelligence.

Le texte Pente Raide de Samira Negrouche et Marin Fouqué est publié aux éditions Actes Sud.

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mc93.com »}] Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :

le lundi de 12h à 15h,

du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.

Le week-end, 1h avant les représentations.

MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

01 41 60 72 72

Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso

Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville

En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération

Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.

Pente Raide

© DR