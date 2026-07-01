PEOPLE | CLAUDIO STELLATO Sète
samedi 15 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
PEOPLE | CLAUDIO STELLATO
1338 Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Claudio Stellato mêle arts plastiques, cirque, manipulation d’objets et corps en mouvement dans des formes joyeusement hybrides et décalées. Avec éclat, il fait dialoguer la virtuosité du cirque, la puissance d’évocation des arts visuels et l’étrangeté du théâtre.
Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.
En savoir plus www.tmsete.com .
1338 Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement PEOPLE | CLAUDIO STELLATO Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète 8 juillet 2026
- OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète 9 juillet 2026
- CONCERT SYNAPSON Sète 10 juillet 2026
- ATELIER CRIC CRAC Sète 10 juillet 2026
- HOUDI + 1ERE PARTIE Sète 11 juillet 2026