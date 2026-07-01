Informations pratiques

Sète

PEOPLE | CLAUDIO STELLATO

1338 Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Claudio Stellato mêle arts plastiques, cirque, manipulation d’objets et corps en mouvement dans des formes joyeusement hybrides et décalées. Avec éclat, il fait dialoguer la virtuosité du cirque, la puissance d’évocation des arts visuels et l’étrangeté du théâtre.

Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.

En savoir plus www.tmsete.com .

1338 Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement PEOPLE | CLAUDIO STELLATO Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau