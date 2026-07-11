PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ

Le vide-greniers de la Halle Tropisme passe en mode nocturne !

Cet été, PÉPITE by Night revient à la Halle Tropisme ! Tous les samedis du 11 juillet au 29 août 2026, de 18h30 à 22h, le célèbre vide-greniers montpelliérain se transforme en rendez-vous nocturne, festif et convivial.

PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ

Le vide-greniers de la Halle Tropisme passe en mode nocturne !

Cet été, PÉPITE by Night revient à la Halle Tropisme ! Tous les samedis du 11 juillet au 29 août 2026, de 18h30 à 22h, le célèbre vide-greniers montpelliérain se transforme en rendez-vous nocturne, festif et convivial.

Venez chiner sous les étoiles parmi 50 à 70 exposant·e·s proposant vêtements, décoration, vaisselle, livres, mobilier, jouets, vinyles et objets insolites. Dans une ambiance estivale, rythmée par les lumières de la Halle Tropisme, profitez d’une soirée idéale pour dénicher des pépites tout en partageant un moment entre ami·es ou en famille.

Sur place, profitez également du café, des grillades et du food court pour prolonger la soirée.

Quand ? Tous les samedis de 18h30 à 22h, du 11 juillet au 29 août 2026.



Vous souhaitez exposer ? Le vide-greniers est ouvert aux

Particulier·ère·s sans véhicule 8€ / Particulier·ère·s avec véhicule 18€ / Professionnel·les (fripes, vinyles, livres et objets à petits prix) 22€

Les brocanteur·euses et vendeur·euses de meubles ou d’objets de collection ne sont pas acceptés.

Tarifs réduits pour les résident·e·s de la Halle Tropisme et les étudiant·es (voir conditions sur la billetterie).

Inscriptions en ligne

Renseignements pepite.videgreniers@gmail.com .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@tropisme.coop

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English : PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ

SUMMER NIGHT FLEA MARKET

The Halle Tropisme flea market is going nighttime!

This summer, P%C9PITE by Night is back at the Halle Tropisme! Every Saturday from July 11 to August 29, 2026, from 6:30 p.m. to 10 p.m., Montpellier’s famous flea market transforms into a festive and friendly nighttime event.

L’événement PÉPITE NOCTURNE DE L’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 OT MONTPELLIER