Pépites Music Club #3 Rodez
samedi 17 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Pépites Music Club #3
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Co-organisé avec le collectif Elektro jane
Collectif de DJ’s à géométrie variable, articulé autours de l’envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor.
Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, attachez-vous à votre liane, ça va balancer ! .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
Co-organized with the Elektro Jane collective
L’événement Pépites Music Club #3 Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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