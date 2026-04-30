Informations pratiques

Rodez

Pépites Music Club #3

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Co-organisé avec le collectif Elektro jane

Collectif de DJ’s à géométrie variable, articulé autours de l’envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor.

Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, attachez-vous à votre liane, ça va balancer ! .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the Elektro Jane collective

L’événement Pépites Music Club #3 Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)