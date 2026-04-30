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Pépites Music Club #3 Rodez

samedi 17 octobre 2026 · Rodez

Pépites Music Club #3 Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
37 avenue Tarayre
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
10 10 20 Tarif de base plein tarif

Rodez

Pépites Music Club #3

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Co-organisé avec le collectif Elektro jane
Collectif de DJ’s à géométrie variable, articulé autours de l’envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor.
Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, attachez-vous à votre liane, ça va balancer !   .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68  contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the Elektro Jane collective

L’événement Pépites Music Club #3 Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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