Perception Rave Lucid Théâtre L’Hermine Saint-Malo

En juillet 2024, ils chorégraphient le tableau Obscurité de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, marquant un tournant dans leur carrière de chorégraphes.

Aujourd’hui Brandon Miel Masele et Laura Nala Defretin réunissent plusieurs Eboï et Equeenz (danseurs et danseuses électro) sur deux projets Perception et Rave Lucid et montrent la richesse urbaine française.

Rave Lucid est un hommage à la danse électro, première danse urbaine française créée dans les clubs des années 2000, avant de migrer dans le monde de la rue. Cette danse s’est popularisée par le bouche-à-oreille et grâce aux vidéos postées sur YouTube et notamment lors de la Techno Parade 2007 de Paris. La communauté underground n’a cessé depuis d’évoluer. L’électro prend un tournant mondial grâce à l’expansion des réseaux sociaux, la culture se développe aux quatre coins du globe.

PERCEPTION Duo chorégraphique (30“)

RAVE LUCID 10 danseurs (50“) .

Théâtre L'Hermine Place Bouvet Saint-Malo

