Percussions et danses afro/contemporaines, Anne BRISSET, Angers

Informations pratiques

Percussions et danses afro/contemporaines Samedi 19 septembre, 10h30 Anne BRISSET Maine-et-Loire

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026

de 10h30-12h00

Percussions et danses afro/contemporaines pour ados/adultes

Inspirées des danses d’Afrique de l’Ouest

sur inscriptions (places limitées)

Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.

découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine

Samedi 19 septembre 2026

©GSA