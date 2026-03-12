Performance artistique d’Olivia Paroldi, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Performance artistique d’Olivia Paroldi Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Performance artistique

Olivia Paroldi, illustratrice graveuse et créatrice d’estampes urbaines, recueillera, pendant les 7 mois d’exposition, des mots, des phrases ou des dessins livrés par nos visiteurs comme témoins de ce que l’exposition a éveillé en eux. Elle s’en inspirera pour constituer une fresque évolutive et participative, visible sur le palier de l’escalier d’honneur. Venez à sa rencontre, elle vous parlera de sa démarche, de sa technique et de sa relation personnelle à l’art de Ceija Stojka.

Horaires : en continu de 18h à 20h : démonstration collage estampe et de 20h à 21h : rencontre

Lieu : escalier d’honneur

Public adulte

Sans réservation

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon “musée à croissance illimitée”, concept inventé par Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.

S’inscrivant dans le paysage culturel français et international, la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale de sa collection d’art graphique (plus de 8000 dessins), il dispose d’un important patrimoine archéologique local, méditerranéen et égyptien, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Performance artistique

© MAT