Performance dansée de Marie-Pierre Brébant et François Chaignaud Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint Denis

Le temps d’une soirée,

la chapelle résonnera des chants de l’abbesse médiévale Hildegarde de Bingen,

qui s’est aussi bien illustrée par ses dons de compositrice mystique que par sa

connaissance des plantes médicinales. Cette expérience sensorielle est proposée

par le chanteur, chorégraphe et danseur François Chaignaud, et par la

musicienne Marie-Pierre Brébant. Elle associe chants et bandura (luth d’origine

ukrainienne).

Production déléguée centre

chorégraphique national de Caen en Normandie.

Venez découvrir dans la chapelle du musée Felices radices, une performance dansée proposée par François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 20h30

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 19h30

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:30:00+02:00;2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis, rue Gabriel Péri 93200 Saint Denis

Métro -> 13 : Saint-Denis – Porte de Paris (Saint-Denis) (317m)

Bus -> 253255 : Pierre de Geyter (Saint-Denis) (212m)

Vélib -> Franciade – Gabriel Péri (33.11m)

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