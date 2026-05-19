Performance dansée de Marie-Pierre Brébant et François Chaignaud Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint Denis
Performance dansée de Marie-Pierre Brébant et François Chaignaud Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint Denis samedi 6 juin 2026.
Le temps d’une soirée,
la chapelle résonnera des chants de l’abbesse médiévale Hildegarde de Bingen,
qui s’est aussi bien illustrée par ses dons de compositrice mystique que par sa
connaissance des plantes médicinales. Cette expérience sensorielle est proposée
par le chanteur, chorégraphe et danseur François Chaignaud, et par la
musicienne Marie-Pierre Brébant. Elle associe chants et bandura (luth d’origine
ukrainienne).
Production déléguée centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
Venez découvrir dans la chapelle du musée Felices radices, une performance dansée proposée par François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 20h30
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 19h30
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:30:00+02:00;2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis, rue Gabriel Péri 93200 Saint Denis
Métro -> 13 : Saint-Denis – Porte de Paris (Saint-Denis) (317m)
Bus -> 253255 : Pierre de Geyter (Saint-Denis) (212m)
Vélib -> Franciade – Gabriel Péri (33.11m)
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