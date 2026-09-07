Performance de danse et visites guidées, Maison Chaneac, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Maison Chaneac · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Performance de danse et visites guidées Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Chaneac Savoie
15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les visites de cette maison surprenante, en rupture tant avec l’architecture traditionnelle que moderne et tout en voulant réconcilier passé et futur, seront commentées par un architecte, et servira de cadre à la performance de la compagnie de danse contemporaine Contigo.
Maison Chaneac 57 Bd de PARIS 73100 AIX LES BAINS Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.aixlesbains.fr Construite en 1976, la maison conçue par l’architecte et peintre Jean-Louis Chanéac, Grand Prix international d’urbanisme et d’architecture en 1969, est inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques en 2017 et classée au label « Patrimoine XXe » en tant qu’architecture contemporaine remarquable. Cette maison surprenante, en rupture tant avec l’architecture traditionnelle que Moderne, tout en voulant réconcilier passé et futur, sera commentée par un architecte, et servira de cadre à la performance de la compagnie de danse contemporaine Contigo. STATIONNEMENT CLASSIQUE
Les visites de cette maison surprenante, en rupture tant avec l’architecture traditionnelle que moderne et tout en voulant réconcilier passé et futur, seront commentées par un architecte, et servira…
©NELLY CHANEAC
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