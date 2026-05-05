Performance de Yoan Sorin & exposition de Flora Moscovici à la Villa D Villa D – Ecole et centre d’art Saint-Denis

Pour cette édition de la Nuit Blanche placée sous le signe de l’Amour, la Villa D invite Yoan Sorin à réinterpréter l’espace d’exposition qu’il investit aux côtés de Flora Moscovici (du 29 mai au 24 juillet 2026). Si sa production plastique, installations et sculptures, naît d’un geste instinctif et immédiat, les performances de Yoan Sorin, à l’inverse, cultivent la lenteur et le temps étiré. À la Villa D, l’artiste transforme le cadre de l’exposition en un terrain d’expérimentation vivant où la peinture sort de son cadre pour devenir un geste, un corps en mouvement, une présence physique. Entre bricolage ingénieux et esthétique du masque, cette déambulation improvisée active les volumes et les surfaces dans un équilibre aussi instable que fascinant. Pour la Nuit Blanche, l’exposition devient scène. Le lieu de monstration se transforme en espace de jeu, traversé par un corps en déambulation lente, presque paresseuse. La peinture quitte le tableau pour habiter l’espace physique : volumes, surfaces et couleurs s’activent au passage de Yoan Sorin, comme une fresque en mouvement, une chorégraphie incertaine qui ne cherche pas à convaincre. Une performance carnavalesque et brute où l’on hésite, avec délice, entre déclarer sa flamme… ou sa flemme.

À l’occasion de l’exposition de Flora Moscovici (29 mai – 24 juillet 2026), la Villa D invite Yoan Sorin à en réinterpréter l’espace à travers une performance.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles (150 personnes)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Villa D – Ecole et centre d’art 59 Rue de la République 93200 Saint-Denis



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