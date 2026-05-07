Performance d’éloquence Place aux Jeunes Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:30 – 22:00

Gratuit : non 7,5 € / 14 € 7,5 € pour les -25 ans / 14 € pour plus de 25 ans Billetteries :https://placeauxjeunes.fr/ouhttps://www.helloasso.com/associations/place-aux-jeunes-pays-de-la-loire/evenements/performance-place-aux-jeunes-theatre-francine-vasse Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Une soirée haute en couleur et riche en émotions durant laquelle 12 jeunes, de 16 à 25 ans, se succèderont sur scène pour prendre la parole en public. Un vrai défi personnel pour chacun d’entre eux ! PAJ est une association nantaise dont le but est d’offrir un espace de parole et de visibilité à la jeunesse. Créée en 2019, notre mission est de sensibiliser les jeunes à la prise de parole en public et de faire se rencontrer des jeunes issus de différents milieux sociaux culturels.Le parcours PAJ est une aventure humaine qui permet à un groupe de 12 jeunes, de prendre confiance en eux, en l’Autre, et de s’engager dans un projet de groupe, sur la durée.La performance d’éloquence a pour but de permettre à chaque jeune (appelé « pépite » au sein de notre structure), qui s’est engagé avec nous, de monter sur scène, qu’importe son niveau initial et son rapport à la prise de parole, afin de se dépasser.Pour cela, ils ont suivi 12h de formation, avec des professionnels (comédiens, metteurs en scène, slameurs) et ont bénéficié d’un suivi personnalisé avec un parrain ou une marraine, tout au long de la formation.Contrairement à un concours, une performance réside dans l’absence de compétition entre les bénéficiaires. Chaque jeune recruté disposera de 5 minutes sur scène pour déclamer son texte sur le sujet de son choix, qu’il aura travaillé seul et durant les séances de formation.A la fin de la performance, les jeunes se verront attribués des diplômes d’orateurs personnalisés avec leur force par des membres du jury présent sur place.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.helloasso.com/associations/place-aux-jeunes-pays-de-la-loire/evenements/performance-place-aux-jeunes-theatre-francine-vasse



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