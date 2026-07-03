Performance – Ecrire la photographie : des écrivains au musée, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône
mercredi 29 septembre 2027 · Espace des Arts · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Performance – Ecrire la photographie : des écrivains au musée Mercredi 29 septembre 2027, 20h00 Espace des Arts Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-29T20:00:00+02:00 – 2027-09-29T22:00:00+02:00
Fin : 2027-09-29T20:00:00+02:00 – 2027-09-29T22:00:00+02:00
En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce a accueilli en résidence en décembre 2026 cinq écrivains qui ont découvert la richesse des collections.
Leurs textes écrits suite à cette résidence ont été mis en scène et ont été livrés au public par les auteurs eux-mêmes lors de la soirée d’ouverture du festival le 26 mai 2027 à Marseille. Une reprise de cette performance est présentée à Chalon-sur-Saône le 29 septembre 2027 en clôture du bicentenaire (plus d’infos sur le site www.museeniepce.com).
Espace des Arts 5B avenue Nicéphore Niépce, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0)385425212 https://www.espace-des-arts.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 42 52 12 »}] [{« link »: « http://www.museeniepce.com »}]
En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce a accueilli en résidence en décembre 2026 cinq écrivains qui ont découvert la richesse des à en…
André Papillon entre 1950 et 1960 © André Papillon, Coll. musée Nicéphore Niépce
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