Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Centre du Patrimoine Arménien Valence
jeudi 5 novembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:30:00
fin : 2026-11-05 18:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Un projet porté par Le Cpa, labellisé Ethnopôle.
Partenaires Bibliothèque orientale de Beyrouth, Théâtre Joliette, Institut français du Liban, Institut français. Dans le cadre de
la Saison Méditerranée 2026
.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A project led by Le CPA, certified by Ethnopole.
Partners: Beirut Oriental Library, Théâtre Joliette, French Institute of Lebanon, French Institute. As part of
the 2026 Mediterranean Season
L’événement Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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