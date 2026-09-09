Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:30:00

fin : 2026-11-05 18:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Un projet porté par Le Cpa, labellisé Ethnopôle.

Partenaires Bibliothèque orientale de Beyrouth, Théâtre Joliette, Institut français du Liban, Institut français. Dans le cadre de

la Saison Méditerranée 2026

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

A project led by Le CPA, certified by Ethnopole.

Partners: Beirut Oriental Library, Théâtre Joliette, French Institute of Lebanon, French Institute. As part of

the 2026 Mediterranean Season

L’événement Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme