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AGENDA · Valence

Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Centre du Patrimoine Arménien Valence

jeudi 5 novembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre du Patrimoine Arménien
Adresse
14 rue Louis Gallet
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit Pour les moins de 18 ans

Valence

Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:30:00
fin : 2026-11-05 18:30:00

Date(s) :
2026-11-05

Un projet porté par Le Cpa, labellisé Ethnopôle.
Partenaires Bibliothèque orientale de Beyrouth, Théâtre Joliette, Institut français du Liban, Institut français. Dans le cadre de
la Saison Méditerranée 2026
  .

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

A project led by Le CPA, certified by Ethnopole.
Partners: Beirut Oriental Library, Théâtre Joliette, French Institute of Lebanon, French Institute. As part of
the 2026 Mediterranean Season

L’événement Performance Loghofète ou le prénom perdu, avec Fred Nevché Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme

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