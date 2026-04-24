Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Performance musicale] Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Performance musicale] Dieppe Scène Nationale Dieppe samedi 9 mai 2026.

Lieu : Dieppe Scène Nationale

Adresse : / 1 Boulevard Berigny

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Dieppe

[Performance musicale]

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16

Une performance musicale jeune public à découvrir en famille, proposée par le collectif Rotule en collaboration avec l’Académie Bach.

Un moment sensible et immersif, accessible dès le plus jeune âge, pour éveiller l’écoute et la curiosité musicale.

⏱ Durée environ 35 minutes
À partir de 3 ans   .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Performance musicale]

L’événement [Performance musicale] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)