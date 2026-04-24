[Performance musicale] Dieppe Scène Nationale Dieppe
[Performance musicale] Dieppe Scène Nationale Dieppe samedi 9 mai 2026.
Dieppe
[Performance musicale]
Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16
Une performance musicale jeune public à découvrir en famille, proposée par le collectif Rotule en collaboration avec l’Académie Bach.
Un moment sensible et immersif, accessible dès le plus jeune âge, pour éveiller l’écoute et la curiosité musicale.
⏱ Durée environ 35 minutes
À partir de 3 ans .
Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Performance musicale]
L’événement [Performance musicale] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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