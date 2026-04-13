Performance Nicolas Daubanes & Louisa Youfsi, Le Castelet, Toulouse

Performance Nicolas Daubanes & Louisa Youfsi Vendredi 5 juin, 18h30 Le Castelet Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Dans le cadre du WEACT (Week-end de l’art contemporain) du réseau Pinkpong

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Dans le cadre de l’exposition en cours « Le ciel nous vengera », Nicolas Daubanes et Louisa Youfsi propose une performance autour de l’œuvre monumentale de la vasque, dans la cour du Castelet.