Performance théâtrale, Musée de la marine, Paris

Performance théâtrale Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

La soirée s’inscrit dans les commémorations à la mémoire des victimes de l’esclavage colonial. Une performance théâtrale incarne cet hommage dans le parcours des collections.

Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Canot de Napoléon Ier. Sculptures monumentales de la galère Réale. Maquettes des grands paquebots récents “Île- de-France” 1923, “Lafayette” 1930, “Atlantique” 1931, “Normandie” 1935, le “France” 1964. Métro Trocadéro

Performance théâtrale

© Musée national de la Marine