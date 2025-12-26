Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay
Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay samedi 14 novembre 2026.
Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
2026-11-14
La Colporteuse vous propose un programme en plusieurs séances pour découvrir la permaculture, au Jardin des Cabanes, au fil des saisons.
Le 14/11: Les outils, atelier d’ entretien et de fabrication. .
Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 etre.argentonnay@gmail.com
English : Permaculture au Jardin des Cabanes
