Permanence borne à déchets alimentaires, Marché Belvédère, Bordeaux
vendredi 2 octobre 2026 · Marché Belvédère · Bordeaux
Informations pratiques
Permanence borne à déchets alimentaires Vendredi 2 octobre, 07h00 Marché Belvédère Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T07:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T07:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !
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Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !
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