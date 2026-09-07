Permanence borne à déchets alimentaires, Marché municipal, Talence
mercredi 30 septembre 2026 · Marché municipal · Talence
Informations pratiques
Permanence borne à déchets alimentaires Mercredi 30 septembre, 08h00 Marché municipal Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T08:00:00+02:00 – 2026-09-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T08:00:00+02:00 – 2026-09-30T13:00:00+02:00
Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !
Vous souhaitez vous lancer dans le tri de vos déchets alimentaires mais vous n’avez pas encore votre kit ?
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Ce sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur le tri de vos déchets et de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans ce nouveau geste simple et utile pour l’environnement.
Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !
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Vous habitez en ville et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous ! Récupérez votre kit de démarrage gratuit et lancez-vous ! déchets alimentaires tri des déchets
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