La Ferté-Bernard

Permanence conviviale LGBTI+

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Avec le centre Homogène entrée libre

La Permanence devient mensuelle. Elle vise à rencontrer le public de la Ferté, le mettre en lien avec des ressources ou répondre à d’éventuelles questions. Les personnes LGBTI+ et les alliés sont les bienvenus. .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude