permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

le jardin solidaire est mis à dispostion par la ville de nantes dans le cadre du projet des paysages nourriciers; la permanence est animée par l’association Bio-T-Full. les grosses plantations de légumes et de fruits ont lieu début mai; un panier hebdomadaire de récoltes est destiné au paniers solidaires distribués par le centre socio-culturel de beaulieu ; des activités ont aussi lieu tout au long de l’année (cuisine, visites,évènements…).on passe quand on veut, et le temps qu’on a envie, même 10mn.

Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200



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