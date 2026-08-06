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permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Cours de la Prairie d’Amont · Nantes

permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Cours de la Prairie d’Amont
Adresse
Cours de la Prairie d’Amont, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

le jardin solidaire est mis à dispostion par la ville de nantes dans le cadre du projet des paysages nourriciers; la permanence est animée par l’association Bio-T-Full. les grosses plantations de légumes et de fruits ont lieu début mai; un panier hebdomadaire de récoltes est destiné au paniers solidaires distribués par le centre socio-culturel de beaulieu ; des activités ont aussi lieu tout au long de l’année (cuisine, visites,évènements…).on passe quand on veut, et le temps qu’on a envie, même 10mn.

Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200


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