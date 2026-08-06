permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Cours de la Prairie d’Amont · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 18:30
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
le jardin solidaire est mis à dispostion par la ville de nantes dans le cadre du projet des paysages nourriciers; la permanence est animée par l’association Bio-T-Full. les grosses plantations de légumes et de fruits ont lieu début mai; un panier hebdomadaire de récoltes est destiné au paniers solidaires distribués par le centre socio-culturel de beaulieu ; des activités ont aussi lieu tout au long de l’année (cuisine, visites,évènements…).on passe quand on veut, et le temps qu’on a envie, même 10mn.
Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200
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