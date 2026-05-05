Permanence onirique de Geörgette Power, Frac MÉCA, Bordeaux

Permanence onirique de Geörgette Power Samedi 23 mai, 18h30, 21h30 Frac MÉCA Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Geörgette Power vous invite à prendre place dans sa permanence pour un échange onirique. Auriez-vous un rêve — qu’il soit ancien, récent, clair, confus, étrange ou tout à fait anodin — à lui partager ? Quelles sont vos habitudes de sommeil, vos stratégies d’endormissement ? Comment traversez-vous ce tiers de votre vie consacré au repos ? Êtes-vous un loir ou un oiseau de nuit ? Savez-vous convenablement piquer du nez ? Dormez-vous sur vos deux oreilles ? Cet échange sera l’occasion de possibles trocs au gré de la conversation : un récit contre un dessin, un croquis contre un haïku, un bâillement contre une tasse de tisane. Deux créneaux pour venir à sa rencontre : 18h30-20h et 21h30-23h. En parallèle, sa vidéo « fleuve alpha » sera diffusée en boucle pendant la soirée.

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

Geörgette Power vous invite à prendre place dans sa permanence pour un échange onirique. Auriez-vous un rêve — qu’il soit ancien, récent, clair, confus, étrange ou tout à fait anodin — à lui partager…

©Geörgette Power