Permanence réparation de vélos, 9 coworking, La Rochelle

Permanence réparation de vélos Mardi 19 mai, 08h00 9 coworking Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Venez réparer vos vélos chez 9Coworking

C’est l’heure de ressortir les vélos pour les beaux-jours. Avant de prendre la route, faites réparer vos vélos avec Vélopoldine.

Entretien, conseils et petites réparations seront réalisés sur place. Rejoignez-nous !

Date : Mardi 19 mai

Durée : de 8h à 18h

Lieu : 9Coworking, 6 rue Virginie Hériot, 17000 La Rochelle

9 coworking 6 rue Virginie Hériot, La Rochelle 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pour Mai à Vélo, on remet son vélo en forme avec un atelier de réparation signée Vélopoldine !