Permanence réparation de vélos, 9 coworking, La Rochelle
Permanence réparation de vélos, 9 coworking, La Rochelle mardi 19 mai 2026.
Permanence réparation de vélos Mardi 19 mai, 08h00 9 coworking Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T08:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00
Venez réparer vos vélos chez 9Coworking
C’est l’heure de ressortir les vélos pour les beaux-jours. Avant de prendre la route, faites réparer vos vélos avec Vélopoldine.
Entretien, conseils et petites réparations seront réalisés sur place. Rejoignez-nous !
- Date : Mardi 19 mai
- Durée : de 8h à 18h
- Lieu : 9Coworking, 6 rue Virginie Hériot, 17000 La Rochelle
9 coworking 6 rue Virginie Hériot, La Rochelle 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Pour Mai à Vélo, on remet son vélo en forme avec un atelier de réparation signée Vélopoldine !
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