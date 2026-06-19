Lambesc

Permanence Service des Eaux Vivaïgo

Vendredi 19 juin 2026 de 9h à 12h.

Vendredi 26 juin 2026 de 9h à 12h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 12h. 23 boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-19 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Votre Service des Eaux VIVAÏGO vous informe que des permanences se tiendront au sein d’un Bureau de LA POSTE de LAMBESC, les vendredis 19 juin, 26 juin et 3 juillet de 9h à 12h.

Nous vous rappelons que notre Centre Service Clients se tient également à votre disposition, pour tout renseignement, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 12h30, au n° Cristal 0 969 39 40 50 (appel non surtaxé). .

23 boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 69 39 40 50

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English :

Your VIVA%CFGO Water Department would like to inform you that staff will be available at a LA POSTE office in LAMBESC on Fridays, June 19, June 26, and July 3, from 9 a.m. to 12 p.m.

L’événement Permanence Service des Eaux Vivaïgo Lambesc a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc