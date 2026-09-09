Permanences CDIFF Langeac
mercredi 9 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Permanences CDIFF
2 PLAce de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23
Dans le cadre de l’accompagnement Contactez Fabrice Gattier au 04-71-09-49-49 pour prendre RDV. L’accompagnement peut être individuel ou collectif.
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2 PLAce de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grenouillecafe@gmail.com
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English :
Contact Fabrice Gattier on 04-71-09-49-49 to make an appointment. Coaching can be individual or collective.
L’événement Permanences CDIFF Langeac a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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