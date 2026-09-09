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AGENDA · Langeac

Permanences CDIFF Langeac

mercredi 9 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
2 PLAce de la halle
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Permanences CDIFF

2 PLAce de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23

Dans le cadre de l’accompagnement Contactez Fabrice Gattier au 04-71-09-49-49 pour prendre RDV. L’accompagnement peut être individuel ou collectif.
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2 PLAce de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   grenouillecafe@gmail.com

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English :

Contact Fabrice Gattier on 04-71-09-49-49 to make an appointment. Coaching can be individual or collective.

L’événement Permanences CDIFF Langeac a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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