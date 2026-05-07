Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes 28 mai et 25 juin Ille-et-Vilaine

Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte

Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

**JEUDI 28 MAI** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST

39 rue Jules Lallemand

**JEUDI 25 JUIN** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST

39 rue Jules Lallemand

**Attention : Uniquement sur rendez-vous**

**Mail :** [c.sonnet@ville-rennes.fr](mailto:c.sonnet@ville-rennes.fr)

**Secrétariat :** 02.23.62.13.82.

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00

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c.sonnet@ville-rennes.fr 02.23.62.13.82

Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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