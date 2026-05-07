Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes
Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes jeudi 28 mai 2026.
Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes 28 mai et 25 juin Ille-et-Vilaine
Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte
Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :
**JEUDI 28 MAI** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST
39 rue Jules Lallemand
**JEUDI 25 JUIN** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST
39 rue Jules Lallemand
**Attention : Uniquement sur rendez-vous**
**Mail :** [c.sonnet@ville-rennes.fr](mailto:c.sonnet@ville-rennes.fr)
**Secrétariat :** 02.23.62.13.82.
Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00
1
c.sonnet@ville-rennes.fr 02.23.62.13.82
Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes 7 mai 2026
- Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes 7 mai 2026
- Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes 7 mai 2026