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Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes

Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes

Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Direction de Quartiers Ouest

Adresse : 39, rue Jules Lallemand

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Permanences élue de Quartier Direction de Quartiers Ouest Rennes 28 mai et 25 juin Ille-et-Vilaine

Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte

Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’Évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

**JEUDI 28 MAI** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST
39 rue Jules Lallemand

**JEUDI 25 JUIN** de 16h -17h30 à la DIRECTION DE QUARTIERS OUEST
39 rue Jules Lallemand

**Attention : Uniquement sur rendez-vous**
**Mail :** [c.sonnet@ville-rennes.fr](mailto:c.sonnet@ville-rennes.fr)
**Secrétariat :** 02.23.62.13.82.

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00

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 c.sonnet@ville-rennes.fr 02.23.62.13.82

Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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