PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan
PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan lundi 27 juillet 2026.
Perpignan
PERPIGNAN ART DÉCO
Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24
RDV Place Molière
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Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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RDV Place Molière
L’événement PERPIGNAN ART DÉCO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
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