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PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan

PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan

PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Place Molière
Adresse
Place Jean Baptiste Molière
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

PERPIGNAN ART DÉCO

Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24

RDV Place Molière
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Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

RDV Place Molière

L’événement PERPIGNAN ART DÉCO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME

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