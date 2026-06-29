PERPIGNAN ART DÉCO Place Molière Perpignan

Perpignan

PERPIGNAN ART DÉCO

Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

RDV Place Molière

.

Place Molière Place Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RDV Place Molière

L’événement PERPIGNAN ART DÉCO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME