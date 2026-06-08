PERPIGNAN EN LUMIÈRE Perpignan
PERPIGNAN EN LUMIÈRE Perpignan mardi 28 juillet 2026.
Perpignan
PERPIGNAN EN LUMIÈRE
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 7
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Départ de la visite Place de la Loge
.
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour departs from: Place de la Loge
L’événement PERPIGNAN EN LUMIÈRE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- La Tarantelle Rebelle de Naples, Le Nautilus, Perpignan 8 juin 2026
- Présentation d’un livre, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- La ronda du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- Carte Blanche : Supersonic boy, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- SAINT-JEAN-LE-VIEUX BERCEAU DE L’ELECTRICITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES MÉDIATHÈQUE CENTRALE Perpignan 9 juin 2026