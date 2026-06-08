Perpignan

PERPIGNAN EN LUMIÈRE

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 7

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Départ de la visite Place de la Loge

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Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Tour departs from: Place de la Loge

L’événement PERPIGNAN EN LUMIÈRE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME