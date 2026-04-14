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Persée, un voyage mythologique, Collège Louis Pasteur, Nesle

Persée, un voyage mythologique, Collège Louis Pasteur, Nesle

Persée, un voyage mythologique, Collège Louis Pasteur, Nesle mardi 28 avril 2026.

Lieu : Collège Louis Pasteur

Adresse : 80190 Nesle

Ville : 80190 Nesle

Département : Somme

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Persée, un voyage mythologique Mardi 28 avril, 14h00 Collège Louis Pasteur Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Collège Louis Pasteur 80190 Nesle Nesle 80190 Somme Hauts-de-France
Séance scolaire au collège de Nesle. Bulles de Théâtre

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