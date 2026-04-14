Persée, un voyage mythologique, Collège Louis Pasteur, Nesle
Persée, un voyage mythologique, Collège Louis Pasteur, Nesle mardi 28 avril 2026.
Persée, un voyage mythologique Mardi 28 avril, 14h00 Collège Louis Pasteur Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00
Collège Louis Pasteur 80190 Nesle Nesle 80190 Somme Hauts-de-France
Séance scolaire au collège de Nesle. Bulles de Théâtre
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