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AGENDA · Mulhouse

Persepolis, Bel-Air, Mulhouse

samedi 1 août 2026 · Bel-Air · Mulhouse

Persepolis, Bel-Air, Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Bel-Air
Adresse
31, rue Fenelon, Mulhouse
Ville
68200 Mulhouse
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Persepolis Samedi 1 août, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T21:45:00+02:00 – 2026-08-01T23:20:00+02:00
Fin : 2026-08-01T21:45:00+02:00 – 2026-08-01T23:20:00+02:00

Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=X1LPU »}]
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