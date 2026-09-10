Persepolis, Cameo Saint Sébastien, Nancy

Informations pratiques

Persepolis Lundi 14 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:15:00+02:00 – 2026-09-14T21:50:00+02:00

Fin : 2026-09-14T20:15:00+02:00 – 2026-09-14T21:50:00+02:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=X1LPU »}]

Le livre sur la place – S’inspirant de son roman autobiographique, Marjane Satrapi a écrit et réalisé ce film d’animation qui raconte l’histoire d’une jeune Iranienne grandissant pendant la Révolut… Cameo Saint Sébastien Persepolis