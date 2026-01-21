Pessoa l’Intranquillité, lecture musicale Concert Millau en Jazz Millau

Pessoa l’Intranquillité, lecture musicale Concert Millau en Jazz

Pessoa L’IntranquillitéVendredi 20 mars | 20H30 | Théâtre de la Maison du Peuple, Millau

Lecture musicale avec Frédéric Pierrot, Claude Tchamitchian et Christophe Marguet.

Voilà un projet passionnant aux lisières de l’écriture, de la lecture et de la musique. Grâce à ce trio inédit, des fragments de texte de l’immense poète portugais Fernando Pessoa sont lus et mis en musique, comme tout autant de variations sonores vibrantes. Quel beau projet que cette lecture du Livre de l’Intranquillité de Fernando Pessoa par le comédien Frédéric Pierrot accompagné de la batterie de Christophe Marguet et de la contrebasse de Claude Tchamitchian !

Frédéric Pierrot a tourné dans la série En thérapie et dans des films de Ken Loach, Jean-Luc Godard, Valérie Donzelli ou Bertrand Tavernier, y imprimant son jeu subtil, mélange de détermination et de fragilité. Christophe Marguet, créateur d’Echœs of Time, et Claude Tchamitchian, fondateur du Vortice, l’accompagnent avec intensité et inventivité.

“A eux trois, ils ont trouvé les portes de la perception de ce texte remuant l’âme et le corps à tel point que l’on finit par entendre la voix de Pessoa derrière la chaleur, la fougue de l’acteur, la frénésie de la batterie de Christophe Marguet en écho à l’emportement rageur de la contrebasse.” Sophie Chambon Jazz Magazine

Concert en partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau.

Frédéric Pierrot Voix

Claude Tchamitchian Contrebasse

Christophe Marguet Batterie

