Peste Blanche Théâtre 145 Grenoble
Peste Blanche Théâtre 145 Grenoble jeudi 2 juillet 2026.
Grenoble
Peste Blanche
Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, le Teatro Académico da Universidade de Lisbonne, Portugal, présente Peste Blanche
.
Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr
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English :
As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Teatro Académico da Universidade de Lisboa, Portugal, presents: *Peste Blanche*
L’événement Peste Blanche Grenoble a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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