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Peste Blanche Théâtre 145 Grenoble

Peste Blanche Théâtre 145 Grenoble jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Théâtre 145
Adresse
145 Cr Berriat
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Grenoble

Peste Blanche

Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, le Teatro Académico da Universidade de Lisbonne, Portugal, présente Peste Blanche
  .

Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41  crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Teatro Académico da Universidade de Lisboa, Portugal, presents: *Peste Blanche*

L’événement Peste Blanche Grenoble a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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