The man outside Théâtre 145 Grenoble mardi 30 juin 2026.

Grenoble

The man outside

Théâtre 145 145 Cr Berriat, Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:30:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, le Mazoji Teatro Akademija de Vilnius, Lituanie présente The man outside

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Théâtre 145 145 Cr Berriat, Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Mazoji Teatro Akademija from Vilnius, Lithuania, presents: *The Man Outside*

L’événement The man outside Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes