UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

The man outside Théâtre 145 Grenoble

The man outside Théâtre 145 Grenoble mardi 30 juin 2026.

Lieu
Théâtre 145
Adresse
145 Cr Berriat,
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Grenoble

The man outside

Théâtre 145 145 Cr Berriat, Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 21:30:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, le Mazoji Teatro Akademija de Vilnius, Lituanie présente The man outside
  .

Théâtre 145 145 Cr Berriat, Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41  crearc@crearc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 38th Rencontres du Jeune Théâtre Européen, the Mazoji Teatro Akademija from Vilnius, Lithuania, presents: *The Man Outside*

L’événement The man outside Grenoble a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

À voir aussi à Grenoble (Isère)