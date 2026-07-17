Pesticides – Leurs ravages sur la santé des enfants, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Pesticides – Leurs ravages sur la santé des enfants Jeudi 24 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Jeudi 24 septembre à 18h
A partir d’une enquête choc, la toxicologue, Laurence Huc, experte française des pesticides explique les enjeux de dégradation de l’environnement, les réglementations absentes ou laxistes, l’apparition des maladies et cancers pédiatriques.
Entre inertie, omerta et déni, cette rencontre pose notamment les questions de la capacité des instances de santé publique à règlementer la chimie et de l’intérêt (ou non) de certains acteurs politiques et économiques à réduire le cancer et d’autres malformations infantiles.
Avec Laurence Huc et Sophie Caron, autrice de Pesticides – Leurs ravages sur la santé des enfants (sortie 17 sept 2026 chez Les Printanières)
Médiathèque José Cabanis (parquet de l’actu)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Débat d’actualité – Quinzaine littéraire
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