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Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde

Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde

Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Avenue Léo Lagrange

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-24

Pétanque 4ème grand prix de jeu provençal
(boulodrome extérieur Provençal Causse Corrézien Brive)   .

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 

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English : Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal

L’événement Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme

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