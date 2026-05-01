Brive-la-Gaillarde

Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Pétanque 4ème grand prix de jeu provençal

(boulodrome extérieur Provençal Causse Corrézien Brive) .

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39

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English : Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal

L’événement Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme