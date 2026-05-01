Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde
Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde dimanche 24 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal
Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-24
Pétanque 4ème grand prix de jeu provençal
(boulodrome extérieur Provençal Causse Corrézien Brive) .
Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39
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English : Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal
L’événement Pétanque: 4 ème grand prix de jeu provençal Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme
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